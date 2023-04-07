Россия поднялась на второе место в мире по производству криптовалют

«Ъ»: Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

По итогам января-марта текущего года Россия вышла на второе место в мире по производству криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные BitRiver.

В общей сложности в майнинге задействован один гигаватт производственных мощностей. До такого уровня страна поднялась впервые, раньше Россия удерживала третье место. Лидером по-прежнему остаются США с тремя-четырьмя гигаваттами майнинговых мощностей. В топ-10 также вошли страны Персидского залива (700 мегаватт), Канада (400 мегаватт), Малайзия (300 мегаватт), Аргентина (135 мегаватт), Исландия (120 мегаватт), Парагвай (100–125 мегаватт), Казахстан (100 мегаватт) и Ирландия (90 мегаватт).

Наращивание Россией мощностей для майнинга криптовалюты эксперты объясняют уменьшением производства в других ведущих в этой сфере странах. Так, в прошлом году Казахстан ограничил майнинговую деятельность в стране, а Китай сократил производство из-за дефицита электроэнергии. Развитие американского рынка, в свою очередь, замедлено ростом цен на электроэнергию, сокращением доходности майнинга и отменой налоговых льгот, отметил гендиректор BitRiver Игорь Рунец.

Директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова добавляет, что в стране есть все необходимые условия для производства криптовалют: низкая стоимость электроэнергии в ряде областей (например, Иркутской и Свердловской, а также в Красноярском крае) и «благоприятный для майнинга климат», благодаря которому производителям не надо тратить дополнительные средства на охлаждение оборудования.

Несмотря на явный рост в индустрии, в настоящее время в России майнинг находится вне правового поля, но ни под какие запреты не попадает. Эксперты подчеркивают, что развитие сектора затормаживает в том числе законопроект о регулировании майнинга в стране, который был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, но до сих пор не прошел ни одного чтения.

Одной из причин «Интерфакс» ранее называл опасения одного из участников обсуждения, что криптовалюты будут использоваться для незаконного вывода денег из страны. Ранее Минфин сообщал, что легализации криптовалют противится Центробанк. По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в отношении майнеров могут установить либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД, ставка 7,5-15 процентов), либо налог на прибыль в 20 процентов.