71-летний россиянин протаранил шлагбаум и умер

В Ленинградской области 71-летний водитель Volkswagen протаранил шлагбаум и погиб

В Ленинградской области 71-летний водитель Volkswagen протаранил шлагбаум и умер. Об этом сообщает портал 47News.

На 38-м километре дороги Гатчина — Ополье пенсионер не справился с управлением и врезался в заградительный шлагбаум железнодорожного переезда.

Пожилой мужчина погиб на месте. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионер, сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области, несколько часов пролежал на обочине без помощи и умер. У погибшего пожилого россиянина, вероятно, не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с родственниками и спасателями он не смог.

До этого в Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе, в результате мужчине оторвало ноги. Мужчина скончался на месте.