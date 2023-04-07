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12:03, 7 апреля 2023Россия

71-летний россиянин протаранил шлагбаум и умер

В Ленинградской области 71-летний водитель Volkswagen протаранил шлагбаум и погиб

Фото: 47news.ru

В Ленинградской области 71-летний водитель Volkswagen протаранил шлагбаум и умер. Об этом сообщает портал 47News.

На 38-м километре дороги Гатчина — Ополье пенсионер не справился с управлением и врезался в заградительный шлагбаум железнодорожного переезда.

Пожилой мужчина погиб на месте. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионер, сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области, несколько часов пролежал на обочине без помощи и умер. У погибшего пожилого россиянина, вероятно, не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с родственниками и спасателями он не смог.

До этого в Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе, в результате мужчине оторвало ноги. Мужчина скончался на месте.

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Анна Щербакова
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