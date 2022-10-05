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Сбитый пожилой россиянин несколько часов пролежал на трассе без помощи и умер

Сбитый под Ростовом пенсионер несколько часов пролежал на обочине трассы без помощи и умер

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пенсионер, сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области, несколько часов пролежал на обочине без помощи и умер. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, все произошло в темное время суток. Пострадавший отполз с дороги и махал руками, чтобы привлечь внимание автомобилистов, но никто так и не остановился. Виновник ДТП также скрылся с места.

У пенсионера, по всей вероятности, не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с родственниками и спасателями он не смог.

Тело пенсионера обнаружили, когда на улице рассвело. «Личность погибшего установлена. Это житель станицы Кривянской», — отметил собеседник KP.RU.

Позже труп мужчины направили на экспертизу в морг в Аксае.

Ранее сообщалось, что в Казани водитель на полной скорости сбил пенсионера на переходе, в результате мужчине оторвало ноги. Пожилой горожанин скончался на месте.

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Анна Щербакова
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