Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:33, 7 апреля 2023Россия

В России объяснили снижение Западом поставок вооружений Украине

Полковник запаса Хатылев: Запад снизил поставки оружия Киеву из-за требований увеличить их

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с Ura.ru объяснил, почему Запад снизил объемы поставок вооружений Украине. По его словам, основными причинами этого стали постоянные призывы Киева о передаче все больших объемов оружия, а также неумение Вооруженных сил Украины (ВСУ) производить обслуживание техники должным образом.

«Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим. Я прикладываю к этому, что они не умеют, не обслуживают, нужно ремонтировать», — заявил военный эксперт.

Он отметил, что западные страны передают Киеву технику непонятного качества и даже не скрывают этого. Хатылев добавил, что США давно не пользуются теми вооружениям, которые в настоящее время поставляют ВСУ, получая деньги за то, что «собирают и отдают хлам», после чего покупают себе новое оборудование.

Ранее глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не готова поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. Он подчеркнул, что Афины передадут, что смогут, однако это ни в коей мере не должно ослаблять их собственную обороноспособность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Верующие обезглавили женщину ради души покойного брата
Представитель Трампа счел доклад по Афганистану попыткой Байдена одурачить народ
Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку
В России объяснили снижение Западом поставок вооружений Украине
В программе Малышевой предупредили об опасности популярной женской процедуры
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа
Топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в США
41-летняя певица случайно оголила грудь на фото и обрадовала фанатов
На Украине лектора вуза отстранили от работы из-за использования русского языка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.