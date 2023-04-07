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16:26, 7 апреля 2023Экономика

Австрийский бизнесмен предложил Путину спасти российский автопром

Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф показал Путину проект спасения российского автопрома

Фото: Daniel Roland / AP

Экс-глава австрийского Magna Steyr и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Об этом сообщает Spiegel.

По данным журнала, бизнесмен в январе направил президенту Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 миллиардов рублей. Так, Вольф предлагает вместе с ГАЗ ежегодно производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга». Для этих целей, уточняет Spiegel, нужно задействовать, в частности, завод Volkswagen в Калуге.

Потребность россиян в качественных и надежных автомобилях будет удовлетворена благодаря его инициативе, заверил Вольф в письме. Он также пообещал создать в общей сложности более 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. По данным Spiegel, австрийский предприниматель является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности. Вольф входит в наблюдательные советы производителя автокомплектующих Schaeffler и автоконцерна Porsche SE, контролирующего Volkswagen AG.

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Между тем в Volkswagen заявили Spiegel, что совет директоров ничего не знал о письме Вольфа и его содержании.

6 апреля стало известно, что на заводе Volkswagen в России может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Уточнялось, что, несмотря на судебные разбирательства между ГАЗом и Volkswagen и частичную блокировку активов немецкой компании, российский автодилер «Авилон» все еще заинтересован в приобретении производственной площадки.

Ранее сообщалось, что ГАЗ разочарован решением Арбитражного суда Нижегородской области о снятии ареста с части активов Volkswagen в России. Коллектив завода заявил о намерении обратиться за помощью к правительству.

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Алина Гончарова
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