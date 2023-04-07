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05:37, 7 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении дрона-камикадзе и до 10 военных ВСУ

В ДНР сообщили, что российские военные уничтожили дрон-камикадзе и до 10 военных ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства, а также ликвидировали до 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка в ДНР, сообщает ТАСС.

«В ходе ведения активных действий подразделениями мотострелковых соединений Южной группировки войск уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства», — заявил он, отметив, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был оснащен ручным гранатометом.

Бигма добавил, что помимо этого российские артиллеристы уничтожили вражеский бронемобиль, а также две самоходные гаубицы «Акация», огневую позицию ВСУ и артиллерийское орудие Д-20.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев объяснил, почему Запад снизил объемы поставок вооружений Украине. По его словам, основными причинами этого стали постоянные призывы Киева о передаче все больших объемов оружия, а также неумение ВСУ производить обслуживание техники должным образом.

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Марина Совина
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