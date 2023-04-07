Церемониальные щиты викингов оказались боевыми

Arms & Armor: церемониальные щиты викингов могли обтягиваться кожей для применения в бою

Ученые Стокгольмского университета в Швеции поставили под сомнение, что хрупкие деревянные щиты викингов, которые были найдены в знаменитой погребальной Гокстадской ладье в губернии Вестфолл (Норвегия), имели исключительно церемониальное значение. Ими были обнаружены следы, указывающие на то, что они могли укрепляться кожей и использоваться в бою. Результаты исследования опубликованы в журнале Arms & Armor.

Археологи провели новый анализ фрагментов 64 круглых щитов, которые, по первоначальной оценке, были созданы для церемонии погребения. Они изучили детали конструкции, которые критически важны для точной реконструкции круглого щита викингов. Внимание уделялось общему диаметру, форме и размеру центрального отверстия, толщине досок, форме рукояти, наличию мелких отверстий и возможным остаткам кожи или другого органического материала.

Как пишут авторы в своей статье, предыдущие гипотетические реконструкции щитов, относящиеся к концу XIX века, являлись грубыми и приблизительными. Воссозданные щиты состояли из досок, которые принадлежали разным артефактам, и были скреплены более современными металлическими каркасами. Кроме того, в те времена была широко распространена практика приписывать любым загадочным предметам, включая оружие, ритуальное значение. Хотя щиты действительно могут рассматриваться в качестве церемониальных, поскольку они использовались в погребении, оставалось не ясно, могли ли они использоваться в бою.

В оригинальной работе норвежского археолога Николая Николаясена 1882 года указано, что с каждой стороны ладьи было найдено по 32 щита. Они были окрашены в желтый и черный цвет и были расположены так, чтобы обод каждого щита касался центральной полусферической втулки следующего. Это придавало щитам вид чередующихся желтых и черных полумесяцев. Втулки, а также декоративная фурнитура на конце ручки одного из щитов были единственными металлическим элементами.

В новой работе было установлено, что доски имели толщину около 8-9 миллиметров с сужением к кромке. На расстоянии 6-10 сантиметров от края начиналось плавное уменьшение толщины, а у 2-3 сантиметрах от края оно переходило в резкое. Сужение характерно для легких щитов, с которыми удобнее обращаться в бою. Отверстия на краю досок служили креплением для кожных ободов, которые разрушились к моменту обнаружения. Кроме того, были выявлены продольные ряды отверстий, которые могли бы использоваться для укрепления щита кожей.

По словам ученых, тот факт, что щиты могли скрепляться кожей, указывает на их использование в бою. Кроме того, характер изготовления в основном соответствует другим находкам щитов викингов, имеющих практическое значение, а также германской традиции плоского круглого щита в целом.