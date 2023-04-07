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19:12, 7 апреля 2023Бывший СССР

В США усомнились в проведении ВСУ контрнаступления

NBC: контрнаступление ВСУ ставится под сомнение из-за больших потерь среди опытных солдат

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшем будущем ставится под сомнение, так как Киев терпит большие потери среди опытных солдат. Об этом пишет американское издание NBC News.

«Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все высказывания официальных лиц США о контрнаступлении Вооруженных сил Украины тщательно отслеживаются и анализируются российскими военными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

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Варвара Кошечкина
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