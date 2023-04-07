Хозяйка плантации с марихуаной случайно вызвала к себе полицию

Daily Star: владелица плантации с марихуаной позвонила в полицию и выдала себя

Хозяйка плантации с марихуаной случайно выдала себя полиции. Как сообщает Daily Star, владелица кустов наркотика вызвала правоохранителей, потому что решила, что ее муж пропал.

15 мая 2018 года 59-летняя Кармен Лодж из Ланкашира позвонила в полицию и сообщила, что ее муж, 51-летний Джейсон Лодж, куда-то исчез, и она сильно беспокоится за него из-за его хрупкого психического здоровья.

Когда полицейские прибыли к дому Лоджей и попросили женщину позволить им осмотреть дом, она попросила их вернуться через час. Это вызвало у них подозрения, и они настояли на том, чтобы войти.

В примыкающем к дому гараже они обнаружили 30 кустов марихуаны, а также инструменты и грунт для ухода за растениями. После этого Лодж призналась, что в подвале находится еще одна — более крупная — плантация. Внутри были найдены многочисленные отпечатки пальцев Джейсона Лоджа.

Всего на участке Лоджей было найдено 180 кустов марихуаны. По оценке полицейских, из них можно было сделать от 5,4 до 13,8 килограмма готового продукта. Его можно было бы продать примерно за 125 тысяч фунтов стерлингов (12,6 миллиона рублей).

Джейсон Лодж вскоре нашелся без помощи полиции и через три года после происшествия заявил в суде, что плантация принадлежит арендаторам, которые заставили его присматривать за растениями, однако судья назвал его заявления чепухой. При этом его версия событий и показания Кармен Лодж значительно расходились.

В октябре 2021 года Джейсону Лоджу назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на два года с отсрочкой на два года. Его жену приговорили к 12 месяцам общественных работ.

В конце марта 2023 года состоялось заключительное заседание, в ходе которых суд обязал супругов выплатить государству около 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей), заработанных на продаже наркотиков.

Ранее сообщалось о матери и сыновьях из Великобритании, которые создали подпольную наркоимперию. Семья из тихой деревни рекламировала и продавала марихуану.