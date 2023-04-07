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08:00, 7 апреля 2023Россия

В России произошло еще одно землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Pixabay

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, эпицентр землетрясения находился в 148 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, его очаг залегал на глубине 80 километров.

Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 3-4 балла. О разрушениях информации нет.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. Впоследствии губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что после землетрясения были зафиксированы афтершоки. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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