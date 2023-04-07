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17:22, 7 апреля 2023Мир

В Польше заявили о согласии Украины прекратить поставки зерна

Минсельхоз Польши: Украина согласна прекратить поставки зерна и оставить лишь транзит

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу на продажу и оставить лишь транзит продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия польской республики Роберт Телюс, передает РИА Новости.

«Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера, и украинская сторона согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна в Польшу», — указал глава Минсельхоза.

По его словам, в первую очередь речь идет о поставках пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнуха. При этом Киев и Варшава договорились, что зерно не будет оставаться в Польше. Телюс подчеркнул, что эти меры необходимы для разгрузки зернохранилищ до начала уборочной кампании.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства Польши начнет за государственный счет скупать зерно из-за его наплыва с Украины на рынке. Скупка будет запущена сразу после Рождества. Ради этого польское правительство уже выделило 600 миллионов злотых (порядка 140 миллионов долларов).

Наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Приток украинского продовольствия спровоцировал снижение цен на зерновые в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Из-за этого фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

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Виктория Кондратьева
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