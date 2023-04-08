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18:34, 8 апреля 2023Спорт

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче РПЛ

«Ахмат» со счетом 2:0 обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 3-й минуте забил Евгений Харин. Затем на 57-й минуте Бернард Бериша упрочил преимущество хозяев.

После 21-го тура «Ахмат» занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками в активе. Заключительные встречи 22-го тура пройдут 9 и 10 апреля.

Грозненский клуб проведет следующий матч на выезде против «Факела» 16 апреля. «Урал» днем ранее примет ЦСКА.

Ксения Курашкина
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