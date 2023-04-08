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17:11, 8 апреля 2023Мир

Сербского министра захотели отправить в отставку за антироссийские заявления

Министра экономики Сербии захотели отправить в отставку за призывы к санкциям против РФ

Фото: Министарство привреде Републике Србије

В Сербии «Движение социалистов» захотело отправить в отставку министра экономики страны Раде Басту. Причина — в его антироссийских заявлениях, говорится на сайте организации.

Известно, что в марте Баста призвал власти Сербии ввести санкции против России. Он отметил, что Белград уже платит «высокую цену» за свою политику. При этом утверждается, что 8 апреля на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) министр сказал, что поддерживает президента Сербии Александра Вучича, однако не понимает, почему тот отказывается вводить санкции против Москвы.

В ответ «Движение социалистов» призвало освободить Басту от должности. «Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства...», — заявили организации.

С призывом отправить министра в отставку «Движение социалистов» обратилось к премьер-министру страны Ане Брнабич.

6 апреля Вучич выразил уверенность, что Запад продолжит давить на Белград из-за его отказа присоединяться к антироссийским санкциям.

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Варвара Кошечкина
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