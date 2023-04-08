В России увеличился спрос на внутренние горные курорты

«Ъ»: в России на 15 процентов увеличился спрос на внутренние горные курорты

Российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона зафиксировали прирост турпотока на 10–15 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая 58 процентов продаж. Также россияне ездили кататься в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Такую ситуацию связали с ограниченным числом доступных выездных направлений.

Закрытие горнолыжного сезона на «Роза Хутор» в 2023 году запланировано на 21 апреля, на курорте «Красная Поляна» трассы будут работать до 10 мая. «На этот период отели и апартаменты заполнены уже более чем на 45 процентов. Погода позволит еще кататься на лыжах и сноубордах на высоте 2000 метров», — рассказали в пресс-службе курорта.

Ранее отечественных туристов предупредили о резком повышении цен на отдых на Черном море в мае 2023 года. Представители туроператора «Интурист» сообщили, что стоимость проживания на курортах выросла в среднем в два-три раза.