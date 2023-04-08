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08:14, 8 апреля 2023Путешествия

В России увеличился спрос на внутренние горные курорты

«Ъ»: в России на 15 процентов увеличился спрос на внутренние горные курорты

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона зафиксировали прирост турпотока на 10–15 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая 58 процентов продаж. Также россияне ездили кататься в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Такую ситуацию связали с ограниченным числом доступных выездных направлений.

Закрытие горнолыжного сезона на «Роза Хутор» в 2023 году запланировано на 21 апреля, на курорте «Красная Поляна» трассы будут работать до 10 мая. «На этот период отели и апартаменты заполнены уже более чем на 45 процентов. Погода позволит еще кататься на лыжах и сноубордах на высоте 2000 метров», — рассказали в пресс-службе курорта.

Ранее отечественных туристов предупредили о резком повышении цен на отдых на Черном море в мае 2023 года. Представители туроператора «Интурист» сообщили, что стоимость проживания на курортах выросла в среднем в два-три раза.

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Марина Совина
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