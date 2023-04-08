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10:51, 8 апреля 2023Спорт

Жулин оскорбил американского фигуриста словами о смене пола

Тренер Александр Жулин оскорбил американского фигуриста Риппона, назвав его Евой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оскорбил американского фигуриста Адама Риппона из-за поддержки отстранения отечественных спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Жулин заявил, что ему неинтересно мнение американца. «Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию по смене пола, назвался бы Евой», — подчеркнул он.

Ранее Риппон в подкасте The Runthrough раскритиковал российского тренера Этери Тутберидзе за присутствие на чемпионате мира-2023. Он посчитал, что ее приезд нечестен, так как ее спортсменка Камила Валиева стала участницей допинг-скандала.

На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Андрей Стрельцов
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