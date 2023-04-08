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16:52, 8 апреля 2023Мир

В России высказались о возможности сделки по обмену Гершковича и Уилана

Сенатор Карасин назвал деликатным вопрос возможной сделки по обмену Гершковича и Уилана

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Вопрос обмена американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана должен обсуждаться между Россией и США по дипломатическим каналам, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности такой сделки.

Это очень деликатные вопросы, которые нуждаются в проговоре по дипломатическим и другим каналам и не терпят какой-то публичности

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Я надеюсь, что эти каналы задействованы и принесут какие-то плоды», — считает сенатор.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что США открыты к «креативным решениям», чтобы освободить американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. При этом собеседник газеты отметил, что действия должны соответствовать законам.

В то же время издание указывает, что пристальное внимание общественности к аресту Гершковича может, напротив, затруднить заключение соглашения об обмене заключенными с участием трех или более стран. Более того, в настоящее время в США нет ни одного россиянина, находящегося под стражей по обвинению в шпионаже.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам заключения по статье о шпионаже. Наказание он отбывает в колонии в Мордовии. Сам осужденный отрицает свою вину.

Журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он собирал секретные сведения и передавал их американской стороне.

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Варвара Кошечкина
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