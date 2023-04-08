В США заявили о готовности к «креативным решениям» ради обмена журналиста WSJ

WSJ: США открыты к «креативным решениям» для сделки по обмену журналиста Гершковича

Соединенные Штаты открыты к «креативным решениям» для сделки по обмену журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже. О готовности США к необычным шагам сообщает сам WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам собеседника издания, Вашингтон готов проявить аналогичную гибкость и ради освобождения другого гражданина США, Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России также по делу о шпионаже. «Мы постоянно изучаем опции, которые бы находились бы в рамках закона, но были бы уместны или полезны (для освобождения американских граждан)», — заявил чиновник.

В то же время издание указывает, что пристальное внимание общественности к аресту Гершковича может, напротив, затруднить заключение соглашения об обмене заключенными с участием трех или более стран. Более того, в настоящее время в США нет ни одного россиянина, находящегося под стражей по обвинению в шпионаже. При этом в американских тюрьмах находятся несколько россиян, обвиненных или осужденных за киберпреступления: Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Александр Винник. То, будет ли кто-то из них предложен для обмена заключенного, зависит от того, удастся ли их адвокатам убедить в этом как американскую, так и российскую аудиторию, считает автор статьи.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сам Гершкович отвергает все обвинения в шпионаже.