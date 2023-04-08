Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Гол россиянина Евгения Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» обыграл на выезде «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. Победу гостям принес гол российского форварда Евгения Малкина. Нападающий отличился на 53-й минуте матча. Всего в активе 36-летнего россиянина 82 очка по системе «гол плюс пас» в 80 играх сезона-2022/2023.

10 марта Малкин установил клубный рекорд «Питтсбурга» в НХЛ. В первом периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) он получил двухминутное удаление. Таким образом, на счету россиянина оказалось 1050 штрафных минут в составе «Питтсбурга», что сделало его рекордсменом клуба по их количеству.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.