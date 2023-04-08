Военкоры сообщили о потерях ВСУ в ожесточенных боях за Марьинку

RusVesna: ВСУ продолжают нести потери в ожесточенных боях за Марьинку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести потери в ожесточенных боях за Марьинку. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В канале было опубликовано видео, снятое украинскими военнослужащими, попавшими под огонь российских военных. Один из солдат ВСУ получил тяжелое ранение, и его сослуживцы пытаются вытащить его из-под обстрела.

1 апреля сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Юг» уничтожили два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих в районе Марьинки. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Ивана Бигмы, атака осуществлялась при поддержке танков и бронетранспортеров.

Интенсивные бои за Марьинку идут уже несколько месяцев.