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14:05, 8 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР оценили способность Киева соблюдать перемирие

Марочко: Киев не будет соблюдать перемирие, предложенное Ватиканом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие, которое в связи с Пасхой предложил Ватикан.

По его оценке, «горький опыт Минских соглашений» продемонстрировал, что украинские боевики не способны соблюдать никаких договоренностей.

«Вспомните, сколько было всяких перемирий: и пасхальных, и рождественских, и хлебных, и школьных — и ни одно из них украинские боевики не соблюдали», — заявил Марочко.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с папой римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на период празднования Пасхи католиками и православными.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали подобных обращений от Ватикана.

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Варвара Кошечкина
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