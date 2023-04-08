Вероятность ухудшения отношений Франции и США из-за позиции Макрона оценили

Политолог Топорнин усомнился в ухудшении отношений Франции и США из-за позиции Макрона

Отношения Парижа и Вашингтона вряд ли испортятся из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия в третьих странах, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я не считаю, что отношения Франции и США могут ухудшиться, потому что и Франция является ядерной державой, и США — одна из ведущих ядерных держав, они обе входят в НАТО и являются союзниками», — оценил вероятность ухудшения отношений политолог.

По словам Николая Топорнина, тревожность относительно вопроса ядерной безопасности возникает неспроста.

«Есть универсальный договор о нераспространении ядерного оружия, который подписали все ведущие страны. Но наблюдается такая картина, что на словах все придерживаются положений этого договора, а на деле используют лазейки. Например, говорят, что ракеты с ядерными боеголовками мы не размещаем, но начинаются разговоры про снаряды с обедненным ураном. Все это приводит к тому, что втихаря происходит перемещение компонентов вооружений, содержащих ядерные элементы, это вселяет тревогу», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении странами своего ядерного оружия в других странах критикой в отношении США.

Речь идет о высказывании французского лидера на совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда глава государства заявил, что считает неприемлемым размещение каким-либо государством своего ядерного оружия за пределами собственной территории, «особенно в Европе».