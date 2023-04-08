В Кремле оценили заявление Макрона о ядерном оружии

Песков назвал заявление Макрона о ядерном оружии яростной критикой в адрес США

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении странами своего ядерного оружия являются критикой в отношении Соединенных Штатов. Так заявление французского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным оценил официальный представитель Кремля Дмитрий. Отрывок беседы приводится в Telegram-канале журналиста.

Речь идет о фразе, произнесенной Макроном в ходе совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином. На ней глава Франции заявил, что считает неприемлемым размещение каким-либо государством своего ядерного оружия за пределами собственной территории.

Песков назвал это критикой в адрес американцев. «Такой яростно критики президента Франции в отношении Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — заявил он.