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14:58, 8 апреля 2023Россия

В Кремле оценили заявление Макрона о ядерном оружии

Песков назвал заявление Макрона о ядерном оружии яростной критикой в адрес США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении странами своего ядерного оружия являются критикой в отношении Соединенных Штатов. Так заявление французского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным оценил официальный представитель Кремля Дмитрий. Отрывок беседы приводится в Telegram-канале журналиста.

Речь идет о фразе, произнесенной Макроном в ходе совместной пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином. На ней глава Франции заявил, что считает неприемлемым размещение каким-либо государством своего ядерного оружия за пределами собственной территории.

Песков назвал это критикой в адрес американцев. «Такой яростно критики президента Франции в отношении Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — заявил он.

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Полина Матюхина
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