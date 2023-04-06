В Совфеде оценили заявление Макрона о ядерном оружии

Спикер СФ Матвиенко назвала слова Макрона о размещении ядерного оружия очередным цинизмом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1» оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении ядерного оружия и назвала его «очередным цинизмом», передает ТАСС.

«Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — добавила спикер Совфеда.

Матвиенко также прокомментировала планы России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Она подчеркнула, что это не противоречит никаким международным обязательствам, и Москва вправе сама принимать решения.

Сенатор подчеркнула, что Макрону не следует указывать, как Россия должна дружить с Белоруссией, как сотрудничать и защищать свою безопасность.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран, «особенно в Европе». Такую позицию он обозначил на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

