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13:12, 6 апреля 2023Мир

Франция обозначила свою позицию по размещению ядерного оружия

Макрон: Франция против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран, «особенно в Европе». Такую позицию он обозначил на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

Французский лидер также подчеркнул, что Париж разделяет желание Пекина не допустить использования данного вида оружия в украинском конфликте. «Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере», — отметил Макрон.

В свою очередь глава Китая высказал готовность вместе с французской стороной призвать мировое сообщество к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. «Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, (...) строго придерживаться международного гуманитарного права, (...) не допустить применения ядерного оружия, (...) в кратчайший срок возобновить мирные переговоры», — добавил председатель КНР.

В четверг, 6 апреля, в Пекине в Доме народных собраний состоялась встреча Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона. В ходе переговоров французский лидер поднял тему украинского конфликта. Также он обсудил вопрос о доступе французских компаний на китайские рынки.

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Варвара Кошечкина
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