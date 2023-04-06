Си Цзиньпин встретился с Макроном

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Макрона

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл с государственным визитом в Пекин. Об этом сообщает Reuters.

Встреча глав государств состоялась в Доме народных собраний. Французский лидер в ходе переговоров с Си Цзиньпином поднял тему украинского конфликта. Также он обсудил вопрос о доступе французских компаний на китайские рынки.

Си Цзиньпин заявил, что с момента последнего визита Макрона в Китай три года назад ситуация в мире стала хаотична. Однако благодаря совместным усилиям двух сторон китайско-французские отношения сохранили позитивный и устойчивый импульс развития.