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11:29, 6 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин встретился с Макроном

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Макрона
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл с государственным визитом в Пекин. Об этом сообщает Reuters.

Встреча глав государств состоялась в Доме народных собраний. Французский лидер в ходе переговоров с Си Цзиньпином поднял тему украинского конфликта. Также он обсудил вопрос о доступе французских компаний на китайские рынки.

Си Цзиньпин заявил, что с момента последнего визита Макрона в Китай три года назад ситуация в мире стала хаотична. Однако благодаря совместным усилиям двух сторон китайско-французские отношения сохранили позитивный и устойчивый импульс развития.

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Семен Александров
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