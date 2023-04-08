Пригожин попросил Макрона защитить сына главы Русского дома в ЦАР Сытого

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором попросил защитить сына главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Письмо опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Пригожин напомнил, что 16 декабря прошлого года на Дмитрия Сытого было совершено покушение. Злоумышленники заложили взрывное устройство в посылку. В ней также говорилось об угрозе убить сына главы Русского дома в ЦАР.

В связи с этим глава ЧВК напомнил, что сын Сытого живет во Франции и имеет гражданство этой страны. «Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — обратился Пригожин к Макрону.

В начале февраля сообщалось, что по делу о покушении на Дмитрия Сытого задержали четверых подозреваемых. Отмечалось, что они работают в компании DHL.

Злоумышленники напали на Сытого в декабре 2022 года. Тогда глава гуманитарной миссии России получил от неизвестного посылку со взрывчаткой, которая сдетонировала у него в руках. Впоследствии Сытый был госпитализирован и отправлен на лечение в Россию.