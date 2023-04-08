Пригожин прибыл на церемонию прощания с Татарским

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прибыл на церемонию прощания с военкором Владленом Татарским

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл на церемонию прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЧВК выразил благодарность Татарскому от себя лично, а также от бойцов «Вагнера». «Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага», — отметил Пригожин.

Он также назвал Татарского солдатом, чей голос будет жить всегда и будет говорить исключительно правду. «Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда», — приводит слова главы ЧВК его пресс-служба.

Ранее 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве начались похороны Татарского. Отмечалось, что проститься с военкором пришли порядка 300 человек.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, который произошел в кафе Петербурга 2 апреля. В результате происшествия пострадавшими также признаны свыше 40 человек. Следственный комитет России предъявил обвинение по этому факту Дарье Треповой, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой.