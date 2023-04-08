В Москве началось прощание с военкором Владленом Татарским

На Троекуровском кладбище в Москве начались похороны военкора Владлена Татарского

На Троекуровском кладбище в Москве начались похороны военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает Telegram-канал «112», на месте организованы дополнительные меры безопасности. Полиция досматривает всех присутствующих и просит пройти через рамки металлодетектора.

На прощание с военкором пришло около 300 человек, включая основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По данным Следственного комитета России (СКР), обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова передала военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.