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07:35, 8 апреля 2023Мир

Озвучена выгода Китая от роли миротворца в украинском конфликте

Политолог Фельдман: Си Цзиньпин наращивает свой авторитет в Европе

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин наращивает свой авторитет в Европе, где он рассматривается в качестве единственного мирового лидера, способного оказывать влияние на Россию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, говоря о выгоде Китая от роли миротворца в украинском конфликте.

Политолог убежден, что после заключения исторической сделки между иранцами и саудитами Китай хочет закрепиться в статусе страны-миротворца.

Содействие урегулированию украинского кризиса могло бы стать исторической заслугой Пекина, а председателю Си принесло бы как минимум Нобелевскую премию мира

Павел Фельдманполитолог

«Однако будучи реалистами, китайские дипломаты должны понимать, что в случае с Украиной повторить сирийско-иранский миротворческий триумф им не удастся. Переговорная позиция Москвы исключает саму вероятность дискуссии о принадлежности Крыма и новых территорий. Киев, в свою очередь, лелеет идею "великого контрнаступления" и надеется решить свои проблемы военным путем», — отметил Фельдман.

В этой ситуации Китай бессилен и не сможет чем-либо помочь в разрешении украинского конфликта, считает собеседник «Ленты.ру».

Осознавая тщетность любых миротворческих инициатив, Пекин извлекает политическую выгоду из своих демонстративных попыток усадить конфликтующие стороны за стол переговоров

Павел Фельдманполитолог

«Си Цзиньпин наращивает свой авторитет в Европе, где он рассматривается в качестве единственного мирового лидера, способного оказывать влияние на Москву. Таким образом, Китай постарается стать для Запада эксклюзивным посредником в отношениях с Россией», — заключил политолог.

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Ранее Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал позицию страны по конфликту на Украине. Ханьхуэй подчеркнул, что китайская сторона не участвовала в создании конфликта на Украине. Кроме того, Пекин не является стороной кризиса и не предоставляет вооружение ни одной из стран. Поэтому посол призвал Запад не давать Пекину указания по конфликту на Украине.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые положения — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Варвара Кошечкина
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