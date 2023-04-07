Китай ответил Западу по ситуации на Украине

Посол КНР в России Чжан призвал Запад не давать Пекину указания по конфликту на Украине

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал позицию страны по конфликту на Украине. На соответствующие вопросы дипломат ответил в беседе с «Известиями».

Отказ от требований

Ханьхуэй подчеркнул, что китайская сторона не участвовала в создании конфликта на Украине. Кроме того, Пекин не является стороной кризиса и не предоставляет вооружение ни одной из стран. Поэтому посол призвал Запад не давать Пекину указания по конфликту на Украине.

Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него Чжан Ханьхуэй посол КНР в России

Дипломат добавил, что с самого начала конфликта на Украине Китай проявлял инициативу мирного урегулирования. По его словам, Пекин не обладает собственными интересами в этой кризисе. Однако он не является сторонним наблюдателем, а также не подливает масла в огонь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине. По его мнению, Пекин стремится выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России. Ряд предложений Китая он назвал позитивными и призвал размещать принцип суверенитета в центре внимания.

Визит Си Цзиньпина

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. В ходе поездки он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке, политики также провели переговоры в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Позже с российской стороны к ним присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Росатома» и «Роснефти».

По итогу встреч главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства. Путин позитивно оценил состоявшиеся переговоры и подчеркнул, что они прошли успешно и конструктивно.

Мирный план

В ходе переговоров в Москве политики также обсудили предложения Китая по решению кризиса на Украине. Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин уделил «много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине».

То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам. Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости Чжан Ханьхуэй посол КНР в России

В свою очередь после общения с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. В этом вопросе «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь», отметил он.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые положения — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скептическом отношении к инициативе Китая. Он уточнил, что Киев не получал предложений о посредничестве или организации диалога от Пекина.

Позже Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином и пригласил его приехать на Украину. Председатель КНР также захотел пообщаться с украинским лидером, сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.