«Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ против «Динамо»

«Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ против «Динамо», несмотря на автогол Соболева

«Спартак» ушел от поражения в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», несмотря на автогол Александра Соболева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:3. У бело-голубых ворота соперников поразили Арсен Захарян и Денис Макаров. В составе красно-белых отличились Соболев и Кейта Бальде.

Соболев благодаря голу на 8-й минуте прервал свою 11-матчевую серию без забитых мячей, однако затем в конце первого тайма он оформил автогол. Во время подачи соперников с углового голкипер «Спартака» Александр Селихов вышел из ворот и не смог дотянуться до мяча, который залетел в сетку от ноги форварда красно-белых. За минуту до конца основного времени Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

Красно-белые после 21-го тура занимали третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Динамо» расположилось на шестой строчке с 35 баллами в активе.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде против «Торпедо» 15 апреля. Бело-голубые в этот же день примут «Пари Нижний Новгород».