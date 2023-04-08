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00:47, 8 апреля 2023Спорт

Тутберидзе высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой

Тутберидзе заявила, что противостояние Загитовой и Медведевой «нарисовали» журналисты
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о противостоянии своих учениц Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Ее слова приводит «КП».

«"Противостояние" Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нем сначала себя, а потом — девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки», — заявила Тутберидзе.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период» и учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золото чемпионатов России, Европы и мира.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Андрей Стрельцов
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