Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 9 апреля 2023Россия

Российские военные перехватили снаряды ВСУ и сбили еще 14 беспилотников

Минобороны: средства ПВО России перехватили снаряды РСЗО и сбили 14 беспилотников ВСУ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские военные перехватили снаряды войск Украины и сбили еще 14 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам президента Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США рассказали об оружии для борьбы с Россией на Украине
Российские военные перехватили снаряды ВСУ и сбили еще 14 беспилотников
Минобороны пресекло деятельность украинских диверсантов в ДНР
Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении
Российские войска уничтожили более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении
Макрон понадеялся на независимость Европы от экстерриториальности доллара
В Совфеде заявили об одурачивании России Олландом и Меркель
Стало известно о желтых и «сладких» реках в Москве
Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.