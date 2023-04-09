Российские военные перехватили снаряды ВСУ и сбили еще 14 беспилотников

Минобороны: средства ПВО России перехватили снаряды РСЗО и сбили 14 беспилотников ВСУ

Российские военные перехватили снаряды войск Украины и сбили еще 14 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам президента Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

