Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 9 апреля 2023Наука и техника

В США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца

Breaking Defense: в США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца. Об этом сообщает Breaking Defense.

Речь идет об электромагнитной катапульте и пламегасителе — передовом оборудовании, используемом на американских авианосцах типа Ford. Согласно информации издания, недавно представленный проект новейшего французского авианосца предполагает использование соответствующих систем США, поскольку они не производится промышленностью Франции.

Известно, что французской стороне как близкому американскому союзнику не составит труда получить разрешение на закупку необходимого оборудования. Кроме того, военные из Франции могут получить возможность тренироваться на борту американского корабля.

Материалы по теме:
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018
Из «Кузи» в «Пиписю» Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
Из «Кузи» в «Пиписю»Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
12 мая 2018

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заметил, что находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем.

В том же месяце издание Times написало, что стоимость ремонта крупнейшего корабля Королевских военно-морских сил Великобритании — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз, а ситуация вокруг него является «национальным позором».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Захарова осудила Запад за отношение к подозреваемой в убийстве Татарского
Врач назвал замедляющие похудение продукты
ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет на юге страны
Опубликованы кадры с места обрушения жилого дома во Франции
Более 130 человек отравились угарным газом в Канаде
Врач раскрыл порядок действий при укусе клеща
В российском городе девочка умерла от гриппа
Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции
Раскрыта реакция властей на самое мощное наводнение в Москве
В США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.