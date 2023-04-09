В США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца

Breaking Defense: в США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца

В США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца. Об этом сообщает Breaking Defense.

Речь идет об электромагнитной катапульте и пламегасителе — передовом оборудовании, используемом на американских авианосцах типа Ford. Согласно информации издания, недавно представленный проект новейшего французского авианосца предполагает использование соответствующих систем США, поскольку они не производится промышленностью Франции.

Известно, что французской стороне как близкому американскому союзнику не составит труда получить разрешение на закупку необходимого оборудования. Кроме того, военные из Франции могут получить возможность тренироваться на борту американского корабля.

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заметил, что находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем.

В том же месяце издание Times написало, что стоимость ремонта крупнейшего корабля Королевских военно-морских сил Великобритании — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз, а ситуация вокруг него является «национальным позором».