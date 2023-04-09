Названа дата встречи Сунака и Байдена в Северной Ирландии

Премьер Британии Сунак встретится с президентом США Байденом 11 апреля в Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте 11 апреля. Дату назвала газета Daily Mail.

Канцелярия на Даунинг-стрит, 10 сообщила, что визит американского лидера приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в Северной Ирландии.

Отмечается, что Сунак поприветствует Байдена, когда он сойдет с борта Air Force One во вторник вечером.

Ранее контрразведка Великобритании MI5 повысила риск угрозы теракта в связи с готовящимся визитом Джо Байдена в Северную Ирландию.