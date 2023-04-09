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05:12, 9 апреля 2023Из жизни

Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации

Mail on Sunday: Карл III захотел нарушить традицию коронации и поругался с Церковью Англии
Карл III

Карл III. Фото: Phil Noble / Reuters

Король Великобритании Карл III поругался с Церковью Англии из-за своего желания нарушить традицию церемонии коронации британских монархов. Об этом сообщает Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Карл III настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители разных религий. Он высказывал свое желание быть «защитником» не только одной конкретной религии, но и всех остальных, еще 30 лет назад, пишет издание. Отмечается, что речь идет об изменении значения титула «Защитника веры», который носили все британские монархи, начиная с Генриха VIII.

По словам собеседников газеты, монарха предупредили, что его желание «рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы».

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III пройдет 6 мая 2023 года.

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Марина Совина
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