Стало известно об обсуждении «самых закрытых тем» Путиным и Лукашенко

«Пул первого»: Путин и Лукашенко обсудили «самые закрытые темы» в квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили «самые закрытые темы» в квартире в Кремле. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил «Пул Первого», утвердительно ответил на вопрос, приглашал ли президент России белорусского лидера в квартиру в Кремле.

25 марта Путин рассказал о наличии квартиры в Кремле. По словам президента, он пригласил туда главу КНР Си Цзиньпина, где лидеры обсудили ситуацию в мире. Как уточнил политик, они разговаривали, сидя у камина и попивая чай.