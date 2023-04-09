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17:12, 9 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об обсуждении «самых закрытых тем» Путиным и Лукашенко

«Пул первого»: Путин и Лукашенко обсудили «самые закрытые темы» в квартире в Кремле

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили «самые закрытые темы» в квартире в Кремле. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил «Пул Первого», утвердительно ответил на вопрос, приглашал ли президент России белорусского лидера в квартиру в Кремле.

25 марта Путин рассказал о наличии квартиры в Кремле. По словам президента, он пригласил туда главу КНР Си Цзиньпина, где лидеры обсудили ситуацию в мире. Как уточнил политик, они разговаривали, сидя у камина и попивая чай.

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Кристина Есикова
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