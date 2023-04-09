Песков сообщил, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Президент России Владимир Путин приглашал лидера Белоруссии Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно говорить об этом или нет, но уже сказал», — отметил представитель Кремля.

Ранее Путин рассказал о наличии квартиры в Кремле. По его словам, он пригласил туда главу КНР Си Цзиньпина, они обсудили ситуацию в мире. Как уточнил политик, они с коллегой разговаривали, сидя у камина и попивая чай. Путин и Си Цзиньпин обсудили мировые дела в разных аспектах.

Кроме того, Песков заявлял, что с начала специальной военной операции России на Украине (СВО) глава государства начал очень часто пользоваться своей квартирой в Кремле.