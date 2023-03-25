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23:06, 25 марта 2023Россия

Песков рассказал об использовании Путиным квартиры в Кремле

Песков: Путин с начала СВО очень часто использует квартиру в Кремле из-за загруженности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин стал пользоваться квартирой в Кремле «очень часто» с начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства использует свою квартиру, находящуюся на территории Кремля. По словам представителя Кремля, это происходит по мере загруженности рабочего графика. «Очень часто с началом СВО», — подчеркнул Песков.

Во время интервью российский президент рассказал о наличии квартиры в Кремле. По его словам, он пригласил туда главу КНР Си Цзиньпина, они обсудили ситуацию в мире. Как уточнил политик, они с коллегой разговаривали, сидя у камина и попивая чай. Путин и Си Цзиньпин обсудили мировые дела в разных аспектах.

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Марина Совина
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