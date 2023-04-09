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10:09, 9 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о переполненных ночных клубах в Киеве

Страна.ua: в Киеве после сокращения комендантского часа переполнены ночные клубы
Киев

Киев. Фото: Chris McGrath / Getty Images

После сокращения комендантского часа в Киеве начали активно проводить вечеринки. О переполненных ночных клубах столицы Украины пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«После сокращения комендантского часа в Киеве до 00:00-05:00 (по местному времени) активизировались вечеринки в клубах», — сказано в публикации. Издание привело в пример одно из популярных киевских заведений, где люди вынуждены отстоять очередь на улице для посещения.

Уточняется, что тем, кто смог пройти, приходится искать место, чтобы потанцевать, так как в клубе очень много посетителей. В другом популярном заведении, расположенном в центре Киева, очереди на вход отсутствуют. Однако внутри клуба находится большое количество людей, отмечает издание. При этом охранник на входе рассказал, что заведение работает только до 23:00 (по местному времени).

Ранее глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко сообщил, что длительность комендантского часа в Киеве сократят с 26 марта. «Начиная с указанной даты он будет длиться с 00:00 до 05:00 (с 01:00 до 06:00 — по московскому времени — прим. "Ленты.ру") ежедневно», — сказал он. По его словам, эта мера должна поспособствовать улучшению экономики и логистики.

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Кристина Есикова
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