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16:14, 9 апреля 2023Силовые структуры

Полиция начала проверку после смертельного ДТП с участием актрисы Шульман

Полиция начала проверку после ДТП, в котором погибла актриса дубляжа Елена Шульман

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция начала проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, в котором, предположительно, погибла российская актриса дубляжа Елена Шульман. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«7 апреля 2023 года в 17:42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

9 апреля стало известно, что на 54-м году жизни скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман. Женщина погибла в результате смертельного ДТП — ее сбил троллейбус на одной из остановок в Санкт-Петербурге.

Позже в сети появилось видео ДТП с погибшей актрисой дубляжа.

Елена Шульман озвучила около 650 голливудских фильмов: ее голосом говорили Мэри Джейн в первых частях «Человека-паука», Мэри Уотсон в сериале «Шерлок», Настасья из мультфильма «Три богатыря», а также несколько героев проекта «Гравити Фолз». Помимо озвучки фильмов, актриса озвучивала персонажей в таких видеоиграх, как Dota 2 Luna, Winter Wyvern, Cyberpunk 2077 и League of Legends.

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Анастасия Астахова
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