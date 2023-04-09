Озвучившая Мэри Джейн в «Человеке-пауке» актриса Шульман погибла после ДТП

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла на 54-м году жизни в ДТП с троллейбусом в Петербурге

На 54-м году жизни скончалась российская актриса дубляжа, озвучившая Мэри Джейн в «Человеке-пауке» и Настасью в «Трех богатырях», Елена Шульман. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным портала, 8 апреля на Загородном проезде в Санкт-Петербурге артистку на остановке сбил троллейбус. После ДТП Шульман была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось спасти актрису, и она погибла. 10 апреля женщине должно было исполниться 54 года.

«Сегодня рано утром после серьезной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним», — написали представители группы «Русский дубляж» во «ВКонтакте».

Елена Шульман озвучила около 650 голливудских фильмов: ее голосом говорили Мэри Джейн в первых частях «Человека-паука», Мэри Уотсон в сериале «Шерлок», Настасья из мультфильма «Три богатыря», а также несколько героев проекта «Гравити Фолз». Помимо озвучки фильмов, актриса озвучивала персонажей в таких видеоиграх, как Dota 2 Luna, Winter Wyvern, Cyberpunk 2077 и League of Legends.

