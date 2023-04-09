Названы главные опасности при поджоге сухой травы

Пожарный эксперт Назаров назвал опасным поджог травы в местах без противопожарных разрывов

Главная опасность поджога сухой травы связана с риском потерять контроль над распространением огня. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. Он также назвал способы безопасно избавиться от старой растительности на участке.

«Горение сухой травы в какой-то момент времени перерастает в непотушаемый пожар. Горение распространяется и становится большим, человек, который поджег, с ним уже не справляется. Огонь уходит либо в лес, либо на постройки рядом, как мы знаем по опыту прошлых лет, когда выгорают целые деревни», — сказал он.

Люди не рассчитывают свои силы, они в какой-то момент утрачивают контроль, огонь сильнее людей, это самая большая проблема Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

Большинство тех, кто поджигает траву весной, делает это чтобы избавиться от старой, отметил Сергей Назаров. По его словам, это можно сделать более безопасно.

Но на этой же площади можно взять грабли, собрать в одно место, поставить бочку, рядом ведро с водой, и сжигать в бочке сухую траву. Так более безопасно, но более трудоемко Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

«Есть понятие противопожарного разрыва. Если ты поджигаешь и знаешь, что до хозяйственных построек нет противопожарного разрыва, тогда точно твой огонь перейдет. Если ты принял меры безопасности, то можно поджигать. Если ты не создал условия, чтобы огонь не перекинулся, поджигать нельзя, он точно уйдет», — заключил специалист.

31 марта стало известно, что в столице Забайкальского края Чите из-за штормового ветра и горящей травы ввели режим чрезвычайной ситуации.

