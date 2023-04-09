Во Франции пять человек пострадали при обрушении дома

BFMTV: пять человек пострадали при обрушении жилого дома в центре Марселя

Около пяти человек пострадали в результате обрушения жилого дома в центре Марселя. Об этом заявил мэр французского города Бенуа Пайян телеканалу BFMTV.

По словам Пайяна, пострадавшие госпитализированы. Из-за продолжающегося пожара поисково-спасательные работы по-прежнему невозможно начать. «Нам следует готовиться к тому, что будут жертвы», — отметил мэр. Есть риск обрушения соседнего здания.

Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье, 9 апреля. «Обрушение жилого дома на улице Тиволи в пятом округе. Работают спасательные службы», — сообщил мэр. Пайян также добавил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы. Позже были опубликованы кадры с места обрушения.