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06:52, 9 апреля 2023Мир

Опубликованы кадры с места обрушения жилого дома во Франции

«Ъ» опубликовал кадры с места обрушения четырехэтажного жилого дома в Марселе

Четырехэтажный жилой дом, который обрушился в центре Марселя в ночь на воскресенье, 9 апреля, загорелся. Это мешает спасателям приступить к поиску пострадавших. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале издания «Коммерсантъ».

О происшествии ранее сообщил мэр французского города Бенуа Пайян. На месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ. Причины случившегося не указываются. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Барнауле у многоквартирного дома частично обрушилась стена. У двухэтажной постройки отслоилась кирпичная кладка стены. При этом, по данным администрации Барнаула, здание признали аварийным и подлежащим сносу в апреле 2022 года, однако в нем до сих пор проживают 24 жильца.

Марина Совина
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