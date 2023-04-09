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16:30, 9 апреля 2023Бывший СССР

Захарова прокомментировала призывы ПЦУ молиться на украинском

Захарова прокомментировала призывы ПЦУ молиться на украинском фразой «глупые, не понимают»

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала призыв Православной церкви Украины (ПЦУ) молиться только на украинском языке.

Речь идет о заявлении руководителя ПЦУ Епифания, который заявил, что церковь не желает выселения монахов из Киево-Печерской лавры, однако будет выступать за то, чтобы там не властвовал «дух русского мира». Он призвал, чтобы в лавре всегда велись молитвы на украинском языке и за Украину.

«Лавры оскверняют лярвы. Уничтожая в лавре русский дух, уничтожают саму лавру. Глупые, ослепленные ненавистью, не понимают. На ненависти ни один храм не выстроится», — прокомментировала Захарова.

Ранее верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.

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Никита Абрамов
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