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19:56, 9 апреля 2023Спорт

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Казанская команда выиграла у омского «Авангарда» в финальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4-1. Решающий матч между клубами завершился в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забили Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. За «Авангард» отличились Алексей Береглазов и Рид Буше.

В финале Кубка Гагарина встретится с лучшей командой в паре СКА – ЦСКА. На данный момент счет в финальной серии Западной конференции равный – 2-2.

Дарья Коршунова
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