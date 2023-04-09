Песков заявил об устаревших контурах концепции безопасности

Песков заявил, что прежние контуры концепции безопасности устарели и не действуют

Прежние контуры концепции безопасности уже устарели и не действуют, все маски сорваны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

«Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы, те угрозы, которые были ранее завуалированы», — пояснил представитель Кремля.

По его мнению, сейчас угрозы вышли вперед, а все маски оказались сорваны. В связи с этим соответствующим образом необходимо позиционировать свое отношение к происходящему.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства. По его словам, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».