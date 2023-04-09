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16:07, 9 апреля 2023Россия

Трое несовершеннолетних россиян провалились под лед в Тверской области

В Тверской области трое несовершеннолетних россиян провалились под лед, один погиб

Фото: Igor Meshkov / Unsplash

В Тверской области трое несовершеннолетних россиян провалились под лед, один подросток погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб», — говорится в сообщении.

Прокуратура Калининского района установит обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в Челябинской области четыре человека провалились под лед и погибли во время рыбалки. Инцидент произошел на озере Комкуль около деревни Бурино.

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Никита Абрамов
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