Трое несовершеннолетних россиян провалились под лед в Тверской области

В Тверской области трое несовершеннолетних россиян провалились под лед, один погиб

В Тверской области трое несовершеннолетних россиян провалились под лед, один подросток погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб», — говорится в сообщении.

Прокуратура Калининского района установит обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в Челябинской области четыре человека провалились под лед и погибли во время рыбалки. Инцидент произошел на озере Комкуль около деревни Бурино.