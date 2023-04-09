Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике

Глава Белоруссии Лукашенко: бывший президент Франции Олланд попал в политику случайно

Бывший президент Франции Франсуа Олланд попал в политику случайно, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек. И французский народ даст ему оценку», — заявил глава Белоруссии.

При этом Лукашенко подчеркнул, что западные политики врали при заключении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, «сейчас врут, завтра будут врать».

Также в интервью журналисту спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель одурачивали Россию на протяжении восьми лет.